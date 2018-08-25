Дэвида Бекхэма могут лишить водительских прав

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бекхэм МЛС

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости. Игрока могут лишить водительских прав.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что 43-летний Бекхэм на своем автомобиле Bentley Bentayga двигался со скоростью 59 миль в час на участке, где ограничение составляет 40 миль в час.

Экс-футболист свою вину отрицает. Слушание по этому делу состоится в следующий вторник, 28 августа.

В случае, если вина англичанина будет доказана, ему грозит штраф или лишение прав.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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