Френки де Йонг – главная цель «Барселоны». «Аякс» оценивает его в 75 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Френки де Йонг

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в «Барселону». 21-летний голландец будет главной трансферной целью каталонцев следующим летом.

«Аякс» оценивает де Йонга в 75 миллионов евро, поэтому летом отверг предложение «Барсы» в размере 30 миллионов евро, а также предложение «Тоттенхэма» в 50 млн.

Де Йонг провел 4 матча в чемпионате Голландии в новом сезоне, пока не отметившись результативными действиями.

6 сентября он дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче с Перу (2:1), в котором отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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