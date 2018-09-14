Френки де Йонг – главная цель «Барселоны». «Аякс» оценивает его в 75 млн евро

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в «Барселону». 21-летний голландец будет главной трансферной целью каталонцев следующим летом.

«Аякс» оценивает де Йонга в 75 миллионов евро, поэтому летом отверг предложение «Барсы» в размере 30 миллионов евро, а также предложение «Тоттенхэма» в 50 млн.

Де Йонг провел 4 матча в чемпионате Голландии в новом сезоне, пока не отметившись результативными действиями.

6 сентября он дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче с Перу (2:1), в котором отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»