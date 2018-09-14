Иван Ракитич рассчитывает на повышенную зарплату в «Барселоне»  

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил о желании продлить контракт с сине-гранатовыми. Также серебряный призер ЧМ-2018 рассчитывает, что по условиям нового соглашения он получит прибавку к зарплате.

«У меня действующий контракт с «Барселоной», он рассчитан еще на несколько лет. Я был бы очень рад его продлить. Хочу наслаждаться каждой игрой и каждой тренировкой, раз клуб уверен во мне. Ожидаю ли я прибавку к зарплате? Да, надеюсь Бартомеу мне скоро позвонит», — заявил хорватский футболист.

Напомним, в «Барселону» 30-летний полузащитник перешел четыре года назад из «Севильи». В каталонском клубе он стал трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, два раза выигрывал национальный Суперкубок, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мире.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo