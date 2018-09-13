РФС хочет натурализовать защитника «Ганновера»

Автор: Владимир Шевелев 0

Вальдемар Антон

Российский футбольный союз намерен натурализовать еще одного игрока из Германии. Речь идет о защитнике «Ганновера» Вальдемаре Антоне.

22-летний футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии, играет на месте центрального защитника, а также на правом фланге обороны и в роли опорника. Антон дебютировал за «Ганновер» в сезоне-15/2016 и в настоящий момент является самым молодым капитаном среди команд чемпионата Германии.

За три года он провёл за команду 73 матча, забил четыре гола и сделал три голевые передачи. В начале сентября 2016 года сыграл за молодежную сборную Германии один матч.

Ранее из Бундеслиги был натурализован защитник Константин Рауш, выступающий ныне за «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник:  Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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