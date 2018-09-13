За финансовые махинации «Кьево» лишен трех очков

Автор: Владимир Шевелев 0

Кьево

«Кьево» лишен трех очков и оштрафован на 200 тысяч евро за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях. Изначально обвинение требовало лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии намерена также добиться трехлетнего отстранения президента «Кьево» Луки Кампеделли от футбола. В итоге глава команды получил запрет на футбольную деятельность три месяца.

Руководство «Кьево» обвиняется в намеренном завышении в отчетности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 млн.

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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