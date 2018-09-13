В 2012 году «Челси» отказался от Килиана Мбаппе после просмотра

Серж Даниэль Бога — бывший скаут «Челси». Он рассказал, как лондонский клуб отказался подписывать французского нападающего Килиана Мбаппе в 2012 году.

«Челси» был первым, кто пригласил Килиана на просмотр. Мы сделали это до «Реала». У меня был знакомый, работавший в Nike, и когда я был во Франции, мы встретились. Он спросил меня, слышал ли я о молодом игроке Мбаппе. Он играл за «Бонди» – маленькую команду в пригороде Парижа.

Я сказал, что не слышал. Он ответил: «Ты должен посмотреть на него». Я поехал, посмотрел и сразу понял, что этот парень реально что-то! Рассказал о нем «Челси», чтобы они предприняли действия. Я позвонил всем, с кем сотрудничал в «Челси». Я говорил: «Слушайте, вы обязаны взглянуть на этого мальчика».

Я привез его вместе с семьей. Он был техничен, прямо как сейчас. Мбаппе сыграл против «Чарльтона», команда победила 7:0. Спустя неделю мы встретились в офисе «Челси». В клубе заявили: «Нам понравилось то, что мы увидели, но мы бы хотели пригласить вас еще на один просмотр, после чего мы примем решение».

Помню, что тогда говорила мать Мбаппе. Она говорила на французском, а я переводил. Она сказал мне: «Слушай, мой мальчик больше не вернется. Если он им нужен, пусть подписывают сейчас, или через 5 лет им придется покупать его за 50 миллионов евро».

Вот так она и сказала! Я ответил: «Нет, я не могу так сказать им, это будет слишком нагло с моей стороны». В итоге она оказалась права. Причем за Мбаппе заплатили даже не 50, а 180 миллионов евро. Так что она была уверена в таланте сына и оказалась права.

Мбаппе тогда был очень одарен, но в Англии хотят, чтобы игрок отрабатывал сзади и трудился на поле. Килиан тогда не был работягой. В оборонительном плане он отставал. Получая мяч, он был невероятен, но без мяч он особо не работал», – рассказал Бога.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»