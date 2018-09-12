«Наполи» отпустит Лоренцо Инсинье за 200 миллионов евро

Аурелио Де Лаурентис готов к продаже лидера. Президент «Наполи» рассказал, за какую сумму клуб готов расстаться с полузащитником Лоренцо Инсинье.
«У него есть неофициальная сумма выкупа.
Мы с Мино Райолой договорились, что если нам поступит предложение в размере 200 миллионов евро, мы его продадим», – сказал Де Лаурентис.
Инсинье – воспитанник «Наполи». На счету итальянца 267 матчей за клуб, в которых он забил 64 гола и отдал 63 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: talkSPORT