«Наполи» отпустит Лоренцо Инсинье за 200 миллионов евро

Аурелио Де Лаурентис готов к продаже лидера. Президент «Наполи» рассказал, за какую сумму клуб готов расстаться с полузащитником Лоренцо Инсинье.

«У него есть неофициальная сумма выкупа.

Мы с Мино Райолой договорились, что если нам поступит предложение в размере 200 миллионов евро, мы его продадим», – сказал Де Лаурентис.

Инсинье – воспитанник «Наполи». На счету итальянца 267 матчей за клуб, в которых он забил 64 гола и отдал 63 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»