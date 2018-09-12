Алессандро Дель Пьеро: «Трансфер Роналду можно сравнить с переходом Леброна в «Лейкерс»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сравнил трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб с переходом Леброна Джеймса в «Лейкерс». На счету американского баскетболиста — три перстня чемпиона НБА, Криштиану последние три года выигрывал ЛЧ.

«Ювентус» – большой клуб с большими амбициями. Мне это очень нравится. «Юве» – одна из лучших команд мира.

Трансфер Роналду можно сравнить с переходом в «Лейкерс» Леброна Джеймса. Роналду – настоящий чемпион с менталитетом, который есть только у великих спортсменов.

Он знает, как передать его всей команде. Когда я услышал, что «Ювентус» собирается приобрести Роналду, то просто не поверил. Я подумал, что это розыгрыш», – сказал Дель Пьеро.

Последние восемь сезонов американский баскетболист принимал участие в финалах НБА, в трех из них он становился чемпионом ассоциации (дважды с «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс»).

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»