«Кьево» может лишиться 15 очков за умышленное завышение доходов от трансферов

Автор: Владимир Шевелев 0

Кьево

«Кьево» по-прежнему может быть оштрафован на 15 очков. Первые слушания по делу об умышленном завышении клубом доходов от трансферов состоялись 12 сентября.

Президент «Кьево» Лука Кампеделли предстал перед судом. Ему вменяется в вину намеренное завышение трансферных сборов на счету клуба с целью получения лицензии на участие в серии А.

Подобные обвинения также были предъявлены президенту «Чезены» Джорджо Лугарези.

Прокурор Федерации футбола Италии выступает за трехлетнее отстранение Кампеделли от футбола, а также предлагает оштрафовать «Кьево» на 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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