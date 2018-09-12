«Кьево» может лишиться 15 очков за умышленное завышение доходов от трансферов

«Кьево» по-прежнему может быть оштрафован на 15 очков. Первые слушания по делу об умышленном завышении клубом доходов от трансферов состоялись 12 сентября.

Президент «Кьево» Лука Кампеделли предстал перед судом. Ему вменяется в вину намеренное завышение трансферных сборов на счету клуба с целью получения лицензии на участие в серии А.

Подобные обвинения также были предъявлены президенту «Чезены» Джорджо Лугарези.

Прокурор Федерации футбола Италии выступает за трехлетнее отстранение Кампеделли от футбола, а также предлагает оштрафовать «Кьево» на 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»