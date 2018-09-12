Андреа Пирло может возобновить карьеру

Автор: Владимир Шевелев 0

Андреа Пирло

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло может ненадолго вернуться в профессиональный футбол. Переговоры с 39-летним хавбеком ведет австралийский полупрофессиональный клуб «Эвондэйл».

Руководство клуба хочет, чтобы Пирло принял участие в матче Кубка Австралии против чемпиона страны «Сиднея», который пройдет 19 сентября.

В австралийском футболе уже случались подобные прецеденты. В 2015 году один матч в четвертьфинале Кубка страны в составе «Хейдельберга» провел Константинос Кацуранис.

Арда Туран также был близок к тому, чтобы сыграть за австралийский клуб, но его участие в матче за «Хьюм Сити» в итоге сорвалось.

Пирло завершил карьеру в 2017 году. Последним клубом чемпиона мира и экс-футболиста «Интера», «Милана» и «Ювентуса» был «Нью-Йорк Сити» из МЛС.

Фото: Global Look Press

Источник:  Fox Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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