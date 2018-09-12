Астон Вилла» готова платить Джону Терри 3,1 млн фунтов в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Джон Терри

Защитник Джон Терри может подписать новый контракт с «Астон Виллой». Английский клуб готов платить 37-летнему игроку обороны 60 тысяч фунтов в неделю (около 3,1 миллиона фунтов в год).

Ожидалось, что Терри перейдет в «Спартак», но переговоры проходят тяжело, стороны не могут согласовать условия контракта.

Сообщалось, что Терри будет зарабатывать в «Спартаке» 1,8 млн фунтов в год. Позже у игрока якобы появились сомнения из-за британских СМИ и их негативного отношения к России.

Затем Терри запросил у «Спартака» зарплату на 1,4 млн евро выше, чем было согласовано изначально, но московский клуб продолжил переговоры.

Минувший сезон англичанин провел в составе «Астон Виллы». На его счету 35 матчей в чемпионшипе.

Фото: Global Look Press

Источник:  Daily Star

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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