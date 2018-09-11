С 2021 года появится третий еврокубок — в трех турнирах будут играть 96 клубов

Андреа Аньелли — президент Ассоциации европейских клубов (ECA). Функционер подтвердил, что с 2021 года УЕФА введет третий еврокубок.

«Дан зеленый свет для создания третьего еврокубка. Осталось только дождаться подтверждения исполнительного комитета УЕФА. Общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96 с сезона-2021/22», – заявил Аньелли.

Ранее об изменениях сообщал Bild. В основной стадии Лиги чемпионов также будут принимать участие 32 команды, Лига Европы сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба.

Отметим, что с 1960 по 1999 год существовал третий европейский турнир — Кубок обладателей Кубков. А с 1995 по 2008 год проводился и четвертый – Кубок Интертото.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Ассоциации европейских клубов

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»