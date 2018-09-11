Диего Симеоне рассказал, когда станет тренером «Интера»

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился планами на будущее. Аргентиский специалист заявил, что хочет однажды поработать в «Интере».

«Итальянские журналисты всегда задают этот вопрос. Он уже стал классическим. Я всегда говорил, что однажды стану тренером «Интера», мне нравится этот вариант.

Но сейчас у них есть тренер, который здорово работает. А у меня выдающийся период работы в «Атлетико». Это случится, когда случится. 2020 год, когда у меня заканчивается контракт с «Атлетико», еще далеко. Еще целых два года», – сказал Симеоне.

Диего Симеоне выступал за «Интер» с 1997 по 1999 год.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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