Защитник «Реала» получил 4 месяца тюрьмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Марсело

Защитник «Реала» Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразилец пошел на сделку со следствием.

По его итогам он выплатил 753 тысячи евро штрафа и получил четыре месяца тюрьмы. Его юристам удалось договориться о снижении суммы штрафа до этой суммы.

В Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.

Ранее похожие сделки со следствием заключали другие футболисты примеры, в том числе экс-партнер Марсело по «Реалу» Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mundo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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