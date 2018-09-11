Защитник «Реала» получил 4 месяца тюрьмы

Защитник «Реала» Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразилец пошел на сделку со следствием.
По его итогам он выплатил 753 тысячи евро штрафа и получил четыре месяца тюрьмы. Его юристам удалось договориться о снижении суммы штрафа до этой суммы.
В Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.
Ранее похожие сделки со следствием заключали другие футболисты примеры, в том числе экс-партнер Марсело по «Реалу» Криштиану Роналду.
Фото: Global Look Press
Источник: Mundo