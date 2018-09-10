УЕФА наказал «Марсель» за поведение фанатов в прошлом сезоне

Автор: Владимир Шевелев 0

Марсель фанаты

УЕФА вынес решение по поводу систематического нарушения регламента болельщиками «Марселя» в Лиге Европы. Рассматривалось поведение фанатов прованского клуба в четырех матчах прошлого еврокубкового сезона.

Под санкции попали домашние матчи против «РБ Лейпциг» (5:2) и «Ред Булл Зальцбург» (2:0), выездном матче с австрийцами (1:2) и финале с «Атлетико» (0:3).

За многочисленные нарушения (пиротехника, бросание предметов на поле, задержка начала матча, беспорядки, повреждение стадиона) «Марсель» проведет один домашний матч еврокубков без зрителей. Еще одна игра – условно с двухлетним испытательным сроком.

Два матча «Марсель» проведет с частично закрытыми трибунами, еще два – условно с испытательным сроком 2 года. Клуб также оштрафован на 100 тысяч евро. Кроме того, «Марсель» должен связаться с «Лионом», стадион которого принимал финал ЛЕ, и возместить ущерб.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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