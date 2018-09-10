Президент РФС: «Абсолютно уверены, что никаких проблем с Черышевым нет»

Автор: Владимир Шевелев 0

Черышев

Президент РФС Александр Алаев высказался по поводу информации о дополнительной проверке хавбека Дениса Черышева на допинг. По словам функционера, за игрока сборной России не стоит беспокоиться.

«У нас никаких опасений нет. Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы. Мы абсолютно уверены, что никаких проблем нет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему», – сказал Алаев.

The Telegraph на прошлой неделе сообщил о том, что в Испании ведется расследование в отношении Черышева. WADA позже подтвердила эту информацию.

Причиной расследования стали слова отца игрока «Валенсии» – Дмитрия Черышева, который сказал, что его сыну якобы кололи гормон роста в «Вильярреале» и для более быстрого восстановления. Затем Черышев-старший опроверг это заявление.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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