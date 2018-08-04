Эрнесто Вальверде: «Приобретение Артура Видаля даст нам энергии и усилит команду»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал переход из «Баварии» полузащитника Артуро Видаля. 31-летний полузащитник подписал контракт с каталонским клубом на три года.

«Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергетики нашей полузащите. У него большой опыт, он очень много играл во всех своих командах. Он приспособлен к большим матчам.

Он очень активен на поле, думаю, это пойдет нам на пользу. Как и Паулиньо, он отличается от тех игроков, что есть у нас, и мы думаем, что он адаптируется.

Он боец. В нашей команде есть места для разных типов игроков. В прошлом году было много разногласий по поводу перехода Паулиньо, когда он еще не отыграл и минуты. Но люди убедились, что этот трансфер действительно оправдался», – сказал 54-летний наставник «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»