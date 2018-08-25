Акции «Ювентуса» выросли на 55,15% после трансфера Криштиану Роналду

Автор: Михаил Серебряков 0

Роналду

Акции туринского «Ювентуса» выросли в цене на фондовой бирже после перехода в клуб нападающего Криштиану Роналду. По данным СМИ, рост акций составил 55,15%.

Нынешняя стоимость одной акции итальянской команды — более € 1.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Ювентусом» сроком на четыре года нынешним летом. Трансфер форварда сборной Португалии из мадридского «Реала» обошелся «Ювентусу» в € 112 млн. Зарплата игрока в туринском клубе составляет € 30 млн в год.

Дебют португальского нападающего за «Ювентус» состоялся 18 августа в матче первого тура итальянской Серии А с «Кьево» (3:2). Роналду вышел на игру в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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