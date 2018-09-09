Артем Дзюба: «После ЧМ Россию стали уважать, с нами многие сборные хотят сыграть»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал основную цель для себя на сезон 2018/19. Также футболист поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

«В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.

Чемпионат мира был хорошим опытом для России. Даже сейчас – играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность. После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто. С нами многие сборные хотят сыграть, скоро будем выступать против Германии. Мы выходим на новый уровень.

Поменялась ли атмосфера в команде, ведь после ЧМ из сборной ушли некоторые футболисты? Но я же остался. На самом деле, ушли легендарные парни. Надеюсь, кто-то еще вернется. Вот Сергей Игнашевич, теперь уже Сергей Николаевич, приехал в сборную, я подумал: опять ты в защиту решил вернуться… А он ответил, что уже тренером стал. В сборной прикольно, атмосфера хорошая, в команде должен оставаться тот дух, который мы почувствовали на чемпионате мира. В сборную России мы приезжаем с одной целью – побеждать», — заявил 30-летний форвард.

Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба забил три гола, поразив ворота Саудовской Аравии и Египта на групповом этапе, а также реализовав пенальти в матче 1/8 финала против Испании. Команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти (2:2, по пен. — 3:4).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт