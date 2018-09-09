Бендтнер снова куражится. Теперь он сломал челюсть таксисту

Датский футболист Никлас Бендтнер обвиняется в нападении на таксиста. Инцидент произошел в Копенгагене.

«Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьезное нападение. Сейчас водителю предстоит операция в связи с переломом челюсти. О нападении было сообщено в полицию. Мы можем подтвердить, что нападение совершил Никлас Бендтнер», — заявил менеджер по коммуникациям службы такси Расмус Крочин.

Напомним, с 2017 года 30-летний форвард играет за норвжеский «Русенборг». В разные годы своей карьеры Никлас был игроком лондонского «Арсенала», «Ювентуса», «Вольфсбурга», «Бирмингема», «Сандерленда» и «Ноттингема Форест».

Фото: Global Look Press

Источник: BT