Представитель защитника «Крузейро» Мурило: «Переговоры с «Локомотивом» в самом разгаре»

Защитник бразильского «Крузейро» Мурило Серкейра близок к переезду в российский чемпионат. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Локомотив».

Аделсон Дуарте, представитель агентства «TFM», работающего с защитником, подтвердил информацию о возможном переходе в московский клуб. Детали возможной сделки агент раскрывать не стал.

«Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу. Вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии. Вполне возможно, что Мурило уже находится в Москве», – отметил Дуарте.

«Железнодорожники» готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 млн. евро. Отметим, что в 2018 году в составе «Крузейро» Мурило стал обладателем Кубка Бразилии.

В текущем сезоне защитник провел 1 матч в бразильской Высшей лиге. Результативными действиями он не отметился.

Фото: «Twitter»

Источник: «Спорт-Экспресс»