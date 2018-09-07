Дик Адвокат может возглавить клуб своей молодости

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат может вернуться к работе в чемпионате Голландии. Специалист является основным претендентом на пост тренера «Утрехта».

Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего футбольного эшелона Нидерландов.

70-летний голландский специалист ранее работал с «Харлемом», ПСВ, сборной Нидерландов, «Рейнджерс», «Боруссией» М, АЗ, «Сандерлендом», «Зенитом», «Фенербахче» и другими командами.

Будучи футболистом, Адвокат выступал за «Утрехт» с 1983 по 1984 год. Команда после четырех туров с пятью очками занимает 11-е место в Ередивизии.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»