Алишер Усманов может приобрести «Чарльтон»

Автор: Владимир Шевелев 0

Чарльтон Атлетик фанаты

Российский миллиардер Алишер Усманов может вложиться в другой английский клуб после продажи своей доли в «Арсенале». 64-летний бизнесмен заинтересован в покупке «Чарльтона» и сейчас рассматривает эту возможность.

Нынешний владелец лондонского клуба Ролан Дюшателе приобрел контрольный пакет акций за 20 миллионов фунтов в 2014 году и готов избавиться от него за эту же сумму.

Пока Дюшателе не может найти покупателя. «Чарльтон» генерирует убытки в размере 10 миллионов фунтов ежегодно.

Усманов продал свою 30-процентную долю акций «Арсенала» Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов.

«Чарльтон» 11 лет назад вылетел из АПЛ и сейчас выступает в третьем дивизионе, занимая 10-е место после шести туров.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mirror

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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