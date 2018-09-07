АПЛ не согласилась с фанатами в выборе лучшего игрока августа

Английская премьер-лига назвала лучшего игрока августа. Им стал 26-летний хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура.
Бразилец в трех матчах августа забил три гола, в том числе оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
В четырех играх АПЛ Моура также однажды ассистировал партнеру.
⚡ @LucasMoura7 has been named August's @premierleague Player of the Month! 🙌#COYS pic.twitter.com/DeJb4Wzk6Q
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 7, 2018
Стоит отметить, что в голосовании болельщиков лучшим игроком августа стал Садио Мане из «Ливерпуля».
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Тоттенхэма»