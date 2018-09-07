АПЛ не согласилась с фанатами в выборе лучшего игрока августа

Английская премьер-лига назвала лучшего игрока августа. Им стал 26-летний хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура.

Бразилец в трех матчах августа забил три гола, в том числе оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

В четырех играх АПЛ Моура также однажды ассистировал партнеру.

Стоит отметить, что в голосовании болельщиков лучшим игроком августа стал Садио Мане из «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Тоттенхэма»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»