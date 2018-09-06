Украинский футболист – в тройке худших приобретений АПЛ

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко попал в сборную худших летних трансферов АПЛ. Рейтинг составлен по версии портала WhoScored.

За четыре матча 28-летний украинец получил среднюю оценку 6.06 от издания. Это третий результат среди худших показателей летних новичков в АПЛ. Летом «Вест Хэм» заплатил за Ярмоленко дортмундской «Боруссии» около 25 миллионов евро.

«Ярмоленко сыграл все свои матчи в АПЛ, выходя на замену, но в игре против «Уимблдона» в Кубке лиги украинец играл ярко. «Вест Хэм» начал играть лучше с его появлением на поле в матче с «Вулверхэмптоном».

Можно прогнозировать, что он станет более заметным после паузы в чемпионате. Но за 107 минут на поле он нанес лишь один удар по воротам, сделал одну удачную обводку и два ключевых паса, но это не помогло «Вест Хэму» выступить лучше», – пишет издание.

Напомним, «Вест Хэм» стартовал с четырех поражений в новом сезоне АПЛ.

Меньше Ярмоленко получили только его одноклубник Карлос Санчес и вратарь «Хаддерсфилда» Бен Хамер. На 4-ом месте в рейтинге Адама Дьякаби из «Хаддерсфилда», на пятом – Сократис Папастатопулос из «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: WhoScored

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»