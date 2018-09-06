Александр Головин начал работать с мячом

Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы. Пока что российский хавбек не дебютировал во Франции.
Сегодня 22-летний хавбек сборной России приступил к работе с мячом.
Головин, в начале августа получивший травму голеностопа, занимается по индивидуальной программе.
📸🏋️♂️#Training pic.twitter.com/uIR6s19NXR
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 6, 2018
Ранее генеральный директор «Монако» Вадим Васильев сообщал, что Головин сможет восстановиться к первому домашнему матчу Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится 18 сентября.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Монако»