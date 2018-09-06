Александр Головин начал работать с мячом

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Головин

Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы. Пока что российский хавбек не дебютировал во Франции.

Сегодня 22-летний хавбек сборной России приступил к работе с мячом.

Головин, в начале августа получивший травму голеностопа, занимается по индивидуальной программе.

Ранее генеральный директор «Монако» Вадим Васильев сообщал, что Головин сможет восстановиться к первому домашнему матчу Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится 18 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «Монако»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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