Александр Головин начал работать с мячом

Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться от травмы. Пока что российский хавбек не дебютировал во Франции.

Сегодня 22-летний хавбек сборной России приступил к работе с мячом.

Головин, в начале августа получивший травму голеностопа, занимается по индивидуальной программе.

Ранее генеральный директор «Монако» Вадим Васильев сообщал, что Головин сможет восстановиться к первому домашнему матчу Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится 18 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Монако»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»