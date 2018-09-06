Дмитрий Аленичев: «Желаю «Спартаку» побольше красивых и ярких побед, но не в матчах с «Енисеем»»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матчей с московским «Спартаком». Специалист также признался, что по-прежнему переживает за красно-белых.

«За победу над любым соперником дают три очка, будь то «Спартак» или «Крылья Советов». Я не вижу никакой принципиальности в игре против красно-белых. Мне очень хочется увидеть спартаковских болельщиков, которых, надеюсь, прилетит в Красноярск очень много. Буду рад встретиться с футболистами и персоналом команды, ведь я с ними работал еще недавно. Я поддерживаю их, переживаю. А кто будет сильнее в этом матче, покажет футбол. Я переживаю за «Спартак», это близкий для меня клуб. Желаю команде побольше красивых и ярких побед. Кроме матчей с «Енисеем», — сказал 46-летний тренер красноярской команды.

В качестве футболиста Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера красно-белых.

Матчи между «Спартаком» и «Енисеем» в рамках Российской Премьер-Лиги пройдут 10 октября и 21 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт