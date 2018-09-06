Винисиус Жуниор может вернуться в Бразилию

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий Винисиус Жуниор, перешедший летом в мадридский «Реал» из «Фламенго», может отправиться в Бразилию. Речь идет об аренде в прежний клуб бразильца в зимнее трансферное окно.

«Реал» включил Винисиуса в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. 18-летний нападающий будет тренироваться с главной командой, но выступать за «Кастилью», вторую команду мадридцев. За нее Винисиус Жуниор провел два матча в Сегунде В и отметился двумя забитыми мячами в ворота «Атлетико В».

18-летний бразилец перешел в мадридский «Реал» из «Фламенго». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, что сделало нападающего вторым по стоимости бразильцем в истории после играющего сейчас в «ПСЖ» Неймара.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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