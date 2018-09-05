Луис Суарес: «У «Барселоны» есть все, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес предположил, что в нынешних условиях «Барселона» способна добиться победы в Лиге чемпионов. Уругвайский форвард выступает за каталонскую команду с 2014 года.

«У нас есть отличный тренер и достаточно качества, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов.

Качество нашей команды действительно нужно отметить: это потрясающе, от вратаря до последнего игрока. Нам нужно перенести это качество на поле, чтобы выиграть матчи на групповой стадии ЛЧ.

Нам нужно действовать компактно как команда и работать друг на друга. Надеюсь, что Лео Месси сможет выиграть больше трофеев Лиги чемпионов, он заслуживает большего, чем у него есть сейчас», – отметил Суарес.

За 4 года в составе «Барселоны» Луис Суарес провел 134 игры и забил 112 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport