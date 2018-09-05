ЦСКА сможет провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

ЦСКА может провести все домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках». Об этом сообщил журналист Василий Конов.

«Пообщался с коллегами из УЕФА по поводу ЦСКА в Лиге чемпионов. Есть запрос от армейцев на перенос всех матчей с домашней арены в Лужники (по регламенту перенос одного или двух матчей невозможен – только все).

Ответ должен быть в ближайшее время и, скорее всего, он будет положительным. Так что не только «Реал» в Лужниках, а все матчи. С большой долей вероятности», – написал Конов в своем телеграм-канале.

ЦСКА предстоит провести домашние матчи Лиги чемпионов 2 октября против «Реала», 7 ноября против «Ромы» и 27 ноября против «Виктории» Пльзень. Напомним, «Арена-ЦСКА» вмещает 30 457 зрителй.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: телеграм-канал Василия Конова

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»