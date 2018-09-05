Леонид Федун: «Не согласен со словами Карреры»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубу предалагли подписать хавбека Клаудио Маркизио. В итоге итальянец перешел в «Зенит».
«Нам тоже предлагали Маркизио, но наши центральные полузащитники не хуже.
Не согласен со словами Карреры, что у «Зенита» теперь самая сильная линия центральных полузащитников в чемпионате», – сказал Федун.
Напомним, Клаудио Маркизио перешел в клуб с берегов Невы в качестве свободного агента с зарплатой 6,5 миллионов евро за сезон.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24