Леонид Федун: «Не согласен со словами Карреры»

Автор: Владимир Шевелев 0

Леонид Федун

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубу предалагли подписать хавбека Клаудио Маркизио. В итоге итальянец перешел в «Зенит».

«Нам тоже предлагали Маркизио, но наши центральные полузащитники не хуже.

Не согласен со словами Карреры, что у «Зенита» теперь самая сильная линия центральных полузащитников в чемпионате», – сказал Федун.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в клуб с берегов Невы в качестве свободного агента с зарплатой 6,5 миллионов евро за сезон.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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