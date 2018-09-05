Леонид Федун: «Не согласен со словами Карреры»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубу предалагли подписать хавбека Клаудио Маркизио. В итоге итальянец перешел в «Зенит».

«Нам тоже предлагали Маркизио, но наши центральные полузащитники не хуже.

Не согласен со словами Карреры, что у «Зенита» теперь самая сильная линия центральных полузащитников в чемпионате», – сказал Федун.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в клуб с берегов Невы в качестве свободного агента с зарплатой 6,5 миллионов евро за сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»