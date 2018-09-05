Московский «Спартак» подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе

«Спартак» подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе. Объявление о подписании спонсорского контракта с банком «Открытие» состоялось на стадионе «Спартака» сегодня, 5 сентября.

Новое соглашение будет действовать до 2023 года, по его условиям стадион красно-белых продолжит носить имя спонсора.

«Контракт рассчитан на пять лет, условия сделки раскрыть не можем. Это очень существенная сумма», – сказал председатель правления банка Михаил Задорнов.

«Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе», – добавил владелец красно-белых Леонид Федун.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»