Антуан Гризманн: «Мы выигрываем чемпионат мира, но в тройке французов нет. Этот выбор меня удивляет»

Чемпион мира-2018 Антуан Гризманн высказался по поводу своего непоподания в тройку претендентов на награду ФИФА «Игрок года». 27-летний нападающий удивлен отсутствию в списке финалистов игроков из Франции.

«Да, я думаю о том, что заслужил место в тройке. Когда я был одним из трех номинантов в 2016 году, я проиграл два финала. Сейчас я выиграл три (Лига Европы, Суперкубок Европы, чемпионат мира). «Золотой мяч» – престижная награда, а для игрока это вершина. Нет ничего лучше, ничего круче. Чемпионат мира был организован ФИФА, верно? Мы выигрываем чемпионат мира, но в тройке французов нет. Это их выбор, но отсутствие чемпионов мира меня удивляет», – сказал Гризманн.

Два года назад француз занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». В этом году за награду поспорят Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич, результаты будут объявлены 24 сентября на торжественной церемонии в Лондоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: L`Equipe