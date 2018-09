Садио Мане признан игроком августа в АПЛ по версии болельщиков

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане стал лучшим игроком августа в чемпионате Англии. Опрос проводился по версии PFA (Ассоциация профессиональных футболистов Англии).

По итогам опроса среди болельщиков сенегалец опередил Серхио Агуэро, Бенжамена Менди (оба — «Манчестер Сити»), Нила Этериджа («Кардифф»), Лукаса Моуру («Тоттенхэм») и Роберто Перейру («Уотфорд»).

🔴 Congratulations to Sadio Mane has won the PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month!

