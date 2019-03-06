Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал» летом

Автор: Роман Шлуинский 0

Зинедин Зидан согласился вернуться в мадридский «Реал». Французский специалист возглавит команду только летом.

По информации источника, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) президент «сливочных» Флорентино Перес позвонил Зидану. 46-летний француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.

Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб 3 раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, чего раньше не удавалось никому.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

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