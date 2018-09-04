Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ

Клаудио Маркизио — последний новичок «Зенита». Вероятно, он стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России.

По данным источника, ежегодный оклад 32-летнего итальянца составит 6,5 миллиона евро за сезон. Зарплата Маркизио в «Ювентусе» была на уровне 3,5 млн евро за сезон.

Накануне Маркизио заключил с петербургским клубом 2-летний контракт. Он пополнил состав «Зенита» на правах свободного агента.

До перехода хавбека в Россию, самым высокооплачиваемым игроком РПЛ был также игрок «Зенита» – Леандро Паредес. Его зарплата равняется 5 миллионам евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport.it

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»