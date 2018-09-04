«Спартак» может подписать защитника сборной Уругвая

Центральный защитник Диего Полента может продолжить карьеру в чемпионате России. 26-летним уругвайцем интересуется «Спартак».
Московский клуб, вероятно, ищет замену выбывшему на долгий срок Самюэлю Жиго. Полента является свободным агентом, поэтому «Спартак» может заявить футболиста для участия в чемпионате России, несмотря на то, что трансферное окно уже закрылось.
Последние четыре года футболист провел в чемпионате Уругвая в составе «Насьоналя», до этого Полента выступал в серии В за «Бари».
Также вызывался в юношеские, молодежную и олимпийскую сборные Уругвая.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24