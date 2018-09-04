«Спартак» может подписать защитника сборной Уругвая

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 28 июля 2018 г.

Центральный защитник Диего Полента может продолжить карьеру в чемпионате России. 26-летним уругвайцем интересуется «Спартак».

Московский клуб, вероятно, ищет замену выбывшему на долгий срок Самюэлю Жиго. Полента является свободным агентом, поэтому «Спартак» может заявить футболиста для участия в чемпионате России, несмотря на то, что трансферное окно уже закрылось.

Последние четыре года футболист провел в чемпионате Уругвая в составе «Насьоналя», до этого Полента выступал в серии В за «Бари».

Также вызывался в юношеские, молодежную и олимпийскую сборные Уругвая.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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