В ФИФА отклонили жалобу «Реала» на «Интер» за попытку подписать Луку Модрича

Автор: Владимир Шевелев 0

Лука Модрич

«Интер» пытался подписать Луку Модрича в обход переговоров с «Реалом». В ФИФА дали ответ о возможных санкциях к миланцам.

ФИФА не будет наказывать «Интер» за попытку подписать хорватского полузащитника.

Итальянский клуб вел переговоры с хорватом о его возможном переходе, хотя «Реал» не давал разрешения на переговоры.

Мадридцы направили жалобу на «Интер» в ФИФА, однако организация не нашла признаков нарушений со стороны итальянцев, поэтому не будет применять к клубу санкции.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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