Хулен Лопетеги об увольнении из сборной Испании: «Я ни о чем не жалею и поступил бы точно так же»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хулен Лопетеги

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что не жалеет о решении возглавить мадридский клуб, принятом перед началом ЧМ-2018. В результате переговоров со «сливочными» он был уволен из сборной Испании.

«Я просто принял решение и принял бы его снова. Я был честен и ни о чем не сожалею. «Реал» очень вырос, он всегда был великим клубом, но с последними достижениями стал лучшим клубом XXI века.

Я надеюсь, у Луиса Энрике все получится в сборной Испании. Я же счастлив тренировать «Реал», перед нами стоят большие цели. Я навсегда останусь фанатом Испании, но прошлое должно оставаться прошлым.

Мы не можем изменить то, что уже произошло. Не хочу оглядываться назад. Я уже рассказал о своих чувствах на моей презентации, ничего с тех пор не изменилось. Это было правильное решение. Я бы поступил точно так же», – сказал Лопетеги.

Фото: Global Look Press

Источник:  Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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