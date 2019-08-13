Фернандо Льоренте может перейти в «Наполи»

Испанский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Наполи».

Бывшего футболиста «Тоттенхэма» намерен подписать «Наполи». Если трансфер состоится, игрок достанется «адзурри» бесплатно.

Напомним, на данный момент Льоренте является свободным агентом. Ранее стало известно, что на Фернандо также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и «Фиорентина».

В прошедшем сезоне испанец провел 19 матчей в чемпионате Англии. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо