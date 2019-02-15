Оле-Гуннар Сульшер: «Мы не будем паниковать из-за поражения от «ПСЖ»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал подготовку команды к матчу с «Челси» в рамках Кубка Англии. Специалист уверяет, что после поражения от «ПСЖ» (0:2) команда чувствует себя нормально.

«В этом клубе нужно быстро приходить в себя. Перед нашей командой всегда будут стоять вызовы, выездной матч против «Челси» – один из самых сложных.

Нужно убедиться, что в следующие два или три дня мы будем хорошо тренироваться, и тогда мы будем готовы к матчу в понедельник.

Мы не будем паниковать из-за поражения от «ПСЖ». Наш настрой не изменился. Нам нужно работать так, как мы и планировали», – сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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