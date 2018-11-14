Сборная России получила 8 млн долларов в качестве премиальных за ЧМ-2018

РФС выплатил 8 миллионов долларов в качестве премиальных игрокам, членам тренерского и административного штаба сборной России за выступление на ЧМ-2018. Размеры выплат определял тренерский штаб совместно с командой.

Российский футбольный союз выплатил премиальные деньги сборной России за выступления на домашнем чемпионате мира, который проходил на российских полях летом 2018 года. Сумма выплат составила восемь миллионов долларов.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти национальной команде Хорватии (2:2, 3:4). На групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), но проиграли Уругваю (0:3).

В 1/8 финала команда Станислава Черчесова выиграла по пенальти у Испании (1:1, 4:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru