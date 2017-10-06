Квинси Промес вновь заинтересовал «Ливерпуль»

«Ливерпуль» планирует приобрести у «Спартака» полузащитника Квинси Промеса. Руководство «мерсисайдцев» готово вновь вернуться к кандидатуре лидера атак красно-белых.

«Ливерпуль» хотел подписать голландца прошлой зимой, но трансфер не состоялся.

Ранее Промес входил в сферу интересов других английских команд: «Эвертона» и «Арсенала».

В нынешнем сезоне 10 номер «Спартака» сыграл в тринадцати матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Поединок против своей возможной будущей командой в Лиге чемпионов футболист пропустил из-за травмы.

Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarketweb