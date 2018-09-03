Джанлуиджи Доннарумма: «Задача «Милана» — возвращение в Лигу Чемпионов»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о главной цели в составе россонери. Голкипер «россонери» также поделился эмоциями от возвращения в расположение сборной Италии.

«У нас отличная команда. Мы очень хотели обыграть «Рому», и нам это удалось. Наша цель – вернуть «Милан» туда, где ему самое место, – в Лигу чемпионов, и сделаем все ради этого.

Я всегда принимаю критику. Я тихий парень, который всегда отдает всего себя на тренировках. Что касается национальной команды, сюда всегда здорово возвращаться. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы вернуть Италию на ее место в мировом футболе», — заявил Доннарумма.

Сборная Италии сыграет с Польшей и Португалией в рамках группового этапа Лиги наций.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia