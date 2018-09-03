Ромелу Лукаку: «Скоро люди увидят другой «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победного матча против «Бернли». Бельгийский форвард оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

«В первом тайме мы показали отличный уровень игры, а во втором наш характер. Мы одержали победу и должны двигаться дальше.

Люди скоро увидят другой «Юнайтед». Все, над чем мы работали последние недели, даст плоды: быстрые пасы, забегания за защитников, много движения и опасных моментов.

У нас много игроков, которые не любят проигрывать. После этой победы мы переключимся. У нас будет сложный месяц, но тренер нас подготовил», – сказал Лукаку.

25-летний Лукаку выступает за «красных дьяволов» с 2017 года. За 38 игр нападающий забил 19 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»