Ромелу Лукаку: «Скоро люди увидят другой «Манчестер Юнайтед»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победного матча против «Бернли». Бельгийский форвард оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

«В первом тайме мы показали отличный уровень игры, а во втором наш характер. Мы одержали победу и должны двигаться дальше.

Люди скоро увидят другой «Юнайтед». Все, над чем мы работали последние недели, даст плоды: быстрые пасы, забегания за защитников, много движения и опасных моментов.

У нас много игроков, которые не любят проигрывать. После этой победы мы переключимся. У нас будет сложный месяц, но тренер нас подготовил», – сказал Лукаку.

25-летний Лукаку выступает за «красных дьяволов» с 2017 года. За 38 игр нападающий забил 19 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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