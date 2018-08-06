«Челси» готов заплатить € 100 млн за Яна Облака в ближайшие сутки

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может стать игроком лондонского «Челси». Ранее стало известно, что основной голкипер Тибо Куртуа может покинуть английский клуб.

Согласно СМИ, английский клуб находится в поиске замены голкипера Тибо Куртуа, который может перейти в мадридский «Реал».

Отмечается, что основной кандидатурой является Облак. Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен выплатить € 100 млн, прописанные в контракте словенского вратаря в качестве суммы отступных, и подписать контракт с игроком в ближайшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что интерес к Облаку проявляют «Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В прошедшем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 22 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo