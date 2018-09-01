Алисон Бекер: «Я больше не повторю такую глупую ошибку, как в матче с «Лестером»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал собственную ошибку в матче 4-го тура против «Лестера». Во втором тайме бразилец попытался обыграть в собственной штрафной соперника, после чего «Лестер» забил в пустые ворота.

«Я ошибся с чтением игры. Мне дали плохой пас. Мы говорили об этом с Ван Дейком после игры.

Но у меня была возможность выбить мяч подальше. Я попытался сохранить его, чтобы мы и дальше контролировали мяч. Сейчас нам нужно проанализировать нашу игру. Очевидно, что я больше не повторю такую глупую ошибку. Нам нужно на них учиться. Но это – часть игры.

Мне кажется, что там на мне был фол, но, это – игра. Главное – сделать выводы», — заявил 25-летний бразилец.

«Ливерпуль» победил у «Лестера» со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»