Мануэль Пеллегрини: «Четыре поражения подряд — очень плохой старт для «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». «Молотобойцы» проиграли со счетом 0:1.

«Не думаю, что это плохой старт. Это очень плохой старт. Мы не можем терять дома шесть очков. Играть на выезде против «Ливерпуля» и «Арсенала», не показав достаточно хороший футбол, – понятное дело. Это домашнее поражение – повод для беспокойства.

В первом тайме мы не играли так, как должна выступать домашняя команда, которая хочет три очка. Во втором тайме мы улучшили игру, но в последнюю минуту совершили ту ошибку, которая стоила нам поражения.

На тренировках у нас полный порядок, нет никакого недостатка в самоотдаче. Это всего лишь четыре игры, и мы не прекратим борьбу сейчас. Мы только стартовали и будем решать эту проблему», – сказал Пеллегрини.

После четырех туров «Вест Хэм» проиграл все матчи и идет на последнем месте в английской Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC