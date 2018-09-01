В КХЛ планируют пригласить французский клуб

Автор: Дмитрий Темников 0

КХЛ,СКА-Металлург

В будущих сезонах КХЛ может появиться команда из Франции. Об этом сказал президент лиги Дмитрий Чернышенко. 

«Действительно, клуб из Франции может появиться в КХЛ. Такие переговоры у нас ведутся — с министерством спорта и федерацией хоккея этой страны. Рассматриваются варианты», — заявил функционер.

Напомним, сегодня стартовал 11-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия победители прошлогоднего регулярного чемпионата из СКА разгромили действующего обладателя Кубка Гагарина —  «Ак Барс» (6:1).

Сила в надежности. «Ак Барс» не изменился, но взял третий Кубок Гагарина

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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