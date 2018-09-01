«Крылья Советов» не успели оформить трансфер Йоана Молло

Автор: Дмитрий Темников 0

Молло

Французский полузащитник Йоан Молло не смог перейти в «Крылья Советов» в последний день летнего трансферного окна. Самарский клуб не успел получить все необходимые документы для сделки. 

«Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку «заявить», но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки.

Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом. Агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, «Крылья Советов» заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в «Зенит». Это хороший и качественный футболист», – заявил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Напомним, 29-летний полузащитник выступал за «волжан» с 2015 по 2017 годы. Последним клубом француза стал «Аль-Райян» из Катара, но 1 июня этого года игрок покинул команду в качестве свободного агента.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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